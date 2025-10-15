Um ato público realizado nesta terça-feira (14) em Goiânia chamou a atenção da população para mais um infortúnio do trânsito de Goiás: a fragilidade e o desrespeito aos ciclistas. Os números são alarmantes. Em 2025, a quantidade de ciclistas mortos já é o maior desde 2013, empatando com o total registrado em 2018 — e ainda faltam dois meses e meio para o fim do ano. Desde janeiro, foram registradas 81 mortes. No acumulado dos últimos 12 anos, são 765. O grupo responsável pela mobilização, o ConViva, busca conscientizar autoridades e motoristas sobre medidas básicas, como o respeito à distância mínima de 1,5 metro entre carros e bicicletas (conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro), o compartilhamento harmônico dos espaços e a adoção de políticas públicas permanentes de mobilidade segura. Nesse aspecto, Goiânia tem falhado. Por um lado, a expansão de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas está estagnada. Por outro, trechos segregados — como as orlas de parques nos fins de semana — são desrespeitados. A Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) tem realizado uma série de intervenções, mas, até agora, a prioridade tem sido os veículos automotores. Está na hora de incluir ciclistas e pedestres no planejamento urbano.