A retomada da construção do viaduto sobre a Avenida Castelo Branco, no Setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia, é uma boa notícia para os milhares de condutores que passam pelo local todos os dias. Além disso, é um alento para os comerciantes da região, que amargam prejuízos com uma obra que se arrasta há anos. A estrutura foi lançada em maio de 2023. Com custo estimado em R$ 14 milhões, deveria ter sido concluída em oito meses. No entanto, o empreendimento foi paralisado ainda na gestão de Rogério Cruz e acabou incluído em um pacote de revisão de contratos no início da administração de Sandro Mabel. Agora, o Paço Municipal anuncia a retomada dos trabalhos. A ordem de serviço deve ser assinada na próxima semana, como mostra reportagem publicada nesta edição. Durante o período de paralisação, a obra se tornou uma fonte de transtornos: mato e lixo se acumularam, e pessoas em situação de rua passaram a utilizar a estrutura como abrigo — o que gerou riscos para comerciantes, trabalhadores e moradores da região. A partir da retomada, a Prefeitura tem a obrigação de seguir fielmente o cronograma até a conclusão. O cidadão não suporta mais conviver com obras intermináveis.