A situação do Mercado Aberto de Goiânia, estrutura construída na Avenida Paranaíba para abrigar bancas de comerciantes ambulantes, mostra que as promessas de revitalização do Centro da capital tropeçam e se arrastam sem cenário claro. Reportagem nesta edição revela que, 50 dias após a demolição de parte das obras de alvenaria, o local permanece sem medidas de requalificação, como anunciado. Na área restam apenas o chão de concreto e uma cobertura, que serve de abrigo para moradores sem-teto.\nO endereço nobre, no coração de Goiânia, não tem destino definido e, enquanto isso, sofre com o abandono e esvaziamento do público consumidor, que fazia compras nas barracas de camelôs. O cenário é mais um retrato da dificuldade das seguidas administrações municipais em dar nova vida ao bairro onde nasceu a capital. Projetos de revitalização se sucedem sem que saiam do papel.