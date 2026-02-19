As mudanças demográficas e no mercado de trabalho, nas últimas décadas, colocaram em risco o equilíbrio da previdência pública no Brasil. O regime nacional, no qual quem trabalha financia os benefícios de quem se aposenta, foi fortemente abalado pelo aumento da expectativa de vida, pela diminuição da taxa de fecundidade e pelo crescimento da informalidade.Em 2019, o Congresso aprovou uma reforma da Previdência, com idade mínima para aposentadoria e aumento no tempo mínimo de contribuição.Em Goiás, porém, apenas 66 dos 168 municípios que possuem regimes próprios de previdência enfrentaram o desafio. Naqueles que se negaram a fazer o dever de casa, o rombo cresceu.Segundo o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o déficit dos municípios que não realizaram reformas soma R$ 32 bilhões. Entre os que promoveram ajustes, o valor estacionou em R$ 1 bilhão.A inércia de gestores públicos está relacionada ao temor de desgastes políticos. De fato, mexer na previdência é um remédio amargo. No entanto, a omissão pode ser ainda pior, levando ao colapso os regimes municipais — e ameaçando os benefícios de aposentados e pensionistas em um futuro próximo.