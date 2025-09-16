É inegável que o setor público deve oferecer bons salários e condições de trabalho, de forma a atrair e reter talentos. Afinal, apenas um corpo técnico qualificado e motivado pode prestar os serviços que uma população com as características da brasileira necessita.\nO que não se pode naturalizar é o fato de que as remunerações pagas com o dinheiro de todos os contribuintes a uma elite do funcionalismo contribuam para ampliar o fosso que separa os mais pobres dos mais ricos em um país onde boa parte da população ainda vive em condições precárias. Sobretudo em um estado como Goiás, onde a desigualdade social é gritante, como apontam indicadores como o Índice de Gini.\nO Índice de Disparidade Salarial (IDS), que consta de estudo produzido pela associação civil Livres, mostra que, em Goiás, um juiz tem uma renda 39 vezes maior que a média da população geral. Na esfera política, um deputado estadual ganha 18,8 vezes a média da população. Já um vereador da capital recebe 6,6 vezes essa média. A proposta de reforma administrativa em discussão no Congresso é uma boa oportunidade para promover esse debate. O setor público pode — e deve — oferecer carreiras atraentes, mas não pode levar ao aprofundamento das desigualdades.