Veio de Belém, sede da 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas, uma boa notícia para Goiás. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) apresentou estudos que indicam equilíbrio entre emissões e sequestro de CO2 no uso da terra.O estudo foi bem recebido pelos participantes da COP30 que acompanharam a apresentação da Semad. Segundo a secretaria, o resultado foi alcançado graças à redução do desmatamento e das queimadas no estado. Não inclui, portanto, outras fontes de emissão, como a queima de combustíveis fósseis ou a bovinocultura — atividade que é grande produtora de gases de efeito estufa.O dado mais positivo é que esse saldo tem sido favorável há quase 20 anos, com impulso maior a partir de 2008. A estimativa baseia-se em análises da Earth Innovation Institute, organização dos Estados Unidos contratada pelo governo estadual.Embora represente uma parcela pequena do total das emissões de Goiás, é um indicativo de que existem caminhos possíveis para uma produção mais sustentável — um ativo que será cada vez mais valorizado pelo mercado internacional nos próximos anos.