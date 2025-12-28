O aumento do movimento desde o Natal veio acompanhado de vários acidentes graves nas rodovias goianas — estaduais e federais —, alguns deles com mortes. Entre os desastres, todos lamentáveis, chamam a atenção aqueles que resultaram em múltiplas vítimas.Na quinta-feira (25), três policiais militares e outras duas pessoas morreram após uma colisão na GO-164, na zona rural de Novo Planalto. No domingo (28), um motorista e um motociclista perderam a vida na BR-414, em Abadiânia de Goiás — uma mulher de 85 anos permanecia em estado grave até o início da noite.As circunstâncias das ocorrências ainda estão sendo apuradas, mas os indícios são semelhantes: um dos veículos envolvidos invadiu a pista contrária, provocando a tragédia.Esta será, novamente, uma semana curta por causa da virada do ano. É previsível, portanto, que as rodovias fiquem mais uma vez lotadas, aumentando o risco de novos acidentes.Cabe aos condutores dirigir com responsabilidade, obedecer à sinalização, cuidar do veículo e, claro, não consumir bebidas alcoólicas. Já as autoridades de trânsito precisam intensificar a fiscalização e presença ostensiva — para evitar mais derramamento de sangue.