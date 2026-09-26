O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), já admitiu publicamente que a saúde é uma das áreas mais delicadas da gestão. Uma decisão da Justiça, tomada nesta semana, indica que os problemas persistem.\nA juíza Jussara Cristina Oliveira Souza, da Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, deu prazo de 72 horas para que a Secretaria Municipal de Saúde se manifeste sobre uma ação do Ministério Público que busca garantir o fornecimento de medicamentos e insumos básicos nas unidades públicas da capital.\nA ação, ajuizada por quatro promotores, baseia-se em duas inspeções realizadas em 11 unidades, entre Centros de Atenção Integrada à Saúde (Cais), Centros Integrados de Atenção Médico-Sanitárias (Ciams) e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). A mais recente ocorreu em 31 de agosto. Portanto, é bastante recente. Em ambas, foram constatadas faltas de medicamentos, materiais e exames.