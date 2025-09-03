Nem tudo é festa na atual onda de ocupação do Centro de Goiânia — mais especificamente na Rua 8, incluindo a Rua do Lazer. Desde que o tráfego de veículos foi proibido no trecho entre a Avenida Anhanguera, nos fins de semana, o movimento cresceu muito. Com ele, porém, chegaram novas demandas. Instalado no local desde 1991, o Cine Ritz pode ser considerado um sobrevivente. É, atualmente, o único cinema de rua com programação comercial fora dos shoppings centers e galerias. No entanto, o aumento do fluxo em bares e restaurantes afastou parte do público que costumava frequentar suas salas. A administração do cinema reclama de vandalismo, bagunça e barulho, que atrapalham quem deseja assistir a um filme. No fim de semana, a fachada amanheceu pichada e parcialmente depredada. Há ainda relatos de lixo e mau cheiro nos becos e vielas das redondezas. A controvérsia evidencia a necessidade de maior presença do poder público na região. Não basta, evidentemente, apenas fechar uma rua: é preciso garantir um mínimo de organização, segurança e limpeza para frequentadores, comerciantes e moradores — de forma que uma boa iniciativa não fracasse, como tantas outras no passado recente.