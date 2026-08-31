Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o registro de candidaturas em Goiás mostram o envelhecimento daqueles que se colocam na disputa eleitoral. A idade média dos candidatos neste ano alcançou 49,1 anos. Nas eleições de 1994, esse índice era de 43,5 anos.Alguns partidos são mais afetados por esse envelhecimento. É o caso do PCO (56 anos), do PV (53,9) e do MDB (53,5), que apresentam as maiores médias de idade em Goiás. No outro extremo, PSOL (45,2 anos), UP (36,6) e Missão (30,8) reúnem os candidatos mais jovens da disputa.Os números revelam a dificuldade, ou mesmo o desinteresse, dos partidos em formar novas lideranças. Por outro lado, esse distanciamento da política não se restringe aos partidos. Neste ano, o número de adolescentes de 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo, que solicitaram o alistamento eleitoral caiu 9,3% em relação às eleições de 2024 em Goiás. Isso representa cerca de 6 mil eleitores a menos.Estimular a participação ativa dos jovens na política partidária contribui para preservar a representatividade dessa parcela da população e ampliar a pressão por políticas públicas voltadas às suas demandas. No longo prazo, esse engajamento fortalece a democracia.