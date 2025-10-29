Desde que foi desativado por causa da pandemia de Covid-19, em 2020, o complexo onde funcionava o regime semiaberto em Aparecida de Goiânia se deteriora e, hoje, não passa de ruínas.A estrutura, que já era precária, piorou após uma rebelião em 2018, quando 9 presos morreram. A partir de então, funcionou parcialmente, até ser definitivamente fechada.Conforme a legislação, o regime semiaberto deve operar em sistema de colônia agrícola ou industrial. Assim, os detentos trabalham durante o dia e se recolhem à noite. Trata-se, portanto, de um instrumento de ressocialização.Paralelamente à ausência de um local adequado para o semiaberto, cresce o número de monitorados por tornozeleira eletrônica no estado. Atualmente, são cerca de 10 mil. Parte deles deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto — em 2023, eram 58% dos monitorados na região Metropolitana de Goiânia.A Polícia Penal afirma estudar um novo modelo para o regime. É preciso, no entanto, agir com celeridade. Não apenas para cumprir o que determina a Lei de Execução Penal (LEP), mas também para garantir uma progressão de pena digna para os presos e segura para o restante da população.