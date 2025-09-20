Atribui-se a Ulysses Guimarães a sentença de que o único medo dos políticos é o povo nas ruas. A democracia da audiência esvaziou a força das ruas, ao mesmo tempo em que anabolizou as redes sociais. Foi necessária uma imensa repercussão negativa para arrefecer o entusiasmo de parte do Congresso Nacional e de outros agentes políticos em torno da PEC da Blindagem — aprovada com votação massacrante e comemorada com orações no plenário. A reação da população — em uma rara convergência de espectros ideológicos numa sociedade tão polarizada quanto a brasileira — foi amplamente majoritária contra a proposta. A ponto de, neste momento, ser pouco provável que ela seja aprovada no Senado nos mesmos termos em que foi votada na Câmara dos Deputados. A adesão da bancada goiana ao projeto foi vergonhosa: 14 dos 17 votos foram favoráveis. No Senado, espera-se que os representantes de Goiás ouçam a voz das ruas — ou das redes— e contribuam para sepultar de vez essa aberração, que cria uma classe de brasileiros inimputáveis e pode atrair criminosos em busca de refúgio em Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional.