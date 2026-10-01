O POPULAR revelou, nesta semana, dois processos de subcontratação de serviços pela Comurg.\nUm deles é a manutenção de gramados em áreas públicas. A empresa vencedora da licitação receberá até R$ 58 milhões. Atualmente, a Comurg mantém contrato de R$ 84 milhões por ano com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) para a prestação de diversos serviços, entre eles a conservação da grama em parques, canteiros centras e outros terrenos.\nOutra atribuição que será transferida é a coleta de lixo hospitalar. Sob a alegação de que não dispõe de veículos adequados para um serviço que exige manejo especializado, a companhia pretende firmar um contrato sem licitação no valor de R$ 1,48 milhão.\nAs subcontratações ocorrem em um contexto no qual a Comurg deixou de executar, há dois anos e meio, sua principal atividade na limpeza urbana: a coleta de lixo domiciliar. Desde 2024, o serviço é realizado pelo consórcio Limpa Gyn, em contrato de cerca de R$ 550 milhões por dois anos.