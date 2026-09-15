A sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), marcada para as 10 horas desta terça-feira (14), tem caráter histórico. Pela primeira vez desde a redemocratização, a Corte decidirá se abrirá um procedimento para investigar um de seus membros: Alexandre de Moraes.Pesam sobre o ministro suspeitas de relações promíscuas com o empresário Daniel Vorcaro. Além do contrato de R$ 131 milhões com o escritório da esposa de Moraes, vieram à tona 52 mensagens que indicariam que o ministro foi interlocutor frequente do fundador do extinto Banco Master.O vazamento dessas informações foi o estopim da atual crise pela qual passa a Corte, agravada pela sobreposição de decisões conflitantes, proferidas por diferentes ministros, sobre os processos envolvendo o Banco Master que estavam no gabinete de André Mendonça.A barafunda obrigou o presidente da Corte, Edson Fachin, a assumir a relatoria dos inquéritos das Fake News, do INSS e do próprio Master.A sessão terá segurança reforçada. Ao abri-la, o ministro Fachin terá a oportunidade de conduzir a Corte no início de um processo de restauração de sua credibilidade perante a população, condição essencial para a democracia brasileira.