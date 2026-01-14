Depois de medidas tomadas para aliviar a grave crise enfrentada pela saúde municipal na gestão anterior, o setor volta a apresentar agudização de problemas, que afetam diretamente a qualidade do serviço prestado à população. A situação chegou a provocar a paralisação de servidores, que se queixam de salários e condições de trabalho além de manifestação no Ciams Jardim América.\nOs funcionários afirmam que sofrem com redução de pessoal, falta de medicamentos, sobrecarga, insegurança, além de problemas estruturais diversos nas unidades de saúde de Goiânia. Tornou-se rotina, por exemplo, o aparecimento de goteiras, infiltrações e alagamentos em parte desses postos, que exibem claros sinais de deterioração.\nMedicamentos que estão disponíveis em algumas unidades faltam em outras, apontam servidores. Tudo isso acontece em meio à terceira decretação de calamidade na saúde, que oferece condições mais vantajosas de negociação com fornecedores.