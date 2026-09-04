A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) finalmente publicou o edital para a troca da concessionária responsável pela administração do trecho das rodovias BR-153 e BR-060 entre Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia, e Brasília. São os últimos 211 quilômetros ainda administrados pela Concebra, que está impedida de participar da concorrência e deverá entregar a gestão da concessão em 11 de novembro. A empresa vencedora da disputa terá de investir R$ 4,3 bilhões em melhorias. O pacote inclui a construção de viadutos nos trechos urbanos de Aparecida de Goiânia e Goiânia, além da correção de curvas, implantação de vias marginais e faixas adicionais, construção de passarelas e pontos de ônibus. A intervenção mais aguardada, porém, é o anel viário de Goiânia. De acordo com o edital, a obra contará com 43 quilômetros de vias, sete viadutos, um trevo completo e novas passagens inferiores. O empreendimento está estimado em R$ 1,3 bilhão, e a futura concessionária terá até 2031 para concluí-lo. Espera-se que os prazos sejam cumpridos, já que a experiência com a atual concessionária, responsável pelo trecho desde 2014, não deixou boas lembranças.