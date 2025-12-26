Em entrevista publicada pelo POPULAR na edição de Natal, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), ressuscitou um tema que passou por várias gestões sem uma solução: a revitalização do Centro de Goiânia.Os planos do chefe do Executivo municipal incluem a transformação da sede do Jóquei Clube de Goiás em um hub tecnológico e a retirada dos camelôs. O coração do projeto de Mabel é a atração de novos moradores para o bairro. Para isso, aposta em um programa para subsidiar aluguéis: a Prefeitura entra com R$ 700 e o morador complementa o valor.Segundo os cálculos do Paço Municipal, a locação de 3 mil imóveis elevaria a população da região de 9 mil para 25 mil moradores.Sem dúvida, atrair pessoas — seja para morar, seja para desenvolver atividades profissionais ou de lazer — é fundamental para voltar a dar vida ao Centro. Essa é a fórmula que tem sido replicada em algumas metrópoles mundo afora, com mais ou menos sucesso.Em Goiânia, um dos entraves para a recuperação da área central é a descontinuidade das política públicas. Coração da capital, o Centro precisa de ações planejadas e contínuas para conseguir sobreviver.