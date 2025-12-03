O balanço parcial das contas da Prefeitura de Goiânia indica uma trajetória positiva em 2025. Até outubro, o superávit primário — que exclui juros, amortizações da dívida e gastos com a previdência — chegou a R$ 773 milhões e deve crescer, já que há expectativa de aumento da arrecadação no último bimestre do ano.O resultado, divulgado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado no Diário Oficial do Município, aponta que, até o fim do ano, o saldo pode chegar a R$ 1 bilhão — o maior da história da capital.Números que desaconselham a manutenção da calamidade pública nas finanças, um recurso excepcional que vigorou durante todo o ano, mas que o Paço insiste em manter para 2026 na área da Saúde — exceção que merece análise pormenorizada pela Assembleia Legislativa.O superávit primário em 2025 ocorre após o descontrole fiscal no último ano da gestão Rogério Cruz.Trata-se de uma notícia relevante. A austeridade com os recursos públicos deve ser premissa de qualquer administração. Isso não significa, porém, promover cortes indiscriminados em políticas públicas que beneficiam a população.Equilibrar saúde fiscal e serviços de qualidade é a chave para uma gestão bem-sucedida.