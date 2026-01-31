Duas semanas depois de O POPULAR revelar o caso, o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) determinou que a Prefeitura de Goiânia suspenda o repasse de R$ 1,8 milhão a uma entidade beneficiada por emenda parlamentar. O recurso havia sido indicado pelo vereador Henrique Alves (MDB) ao Instituto Goiano de Serviços (IGS) para ações na área da saúde.A decisão do TCM reforça pontos antecipados pela reportagem: o plano de trabalho apresenta inconsistências, o CNPJ foi obtido recentemente e não há demonstração de experiência prévia na execução das atividades previstas. Esse processo reproduz um padrão observado em outros casos revelados ao longo de 2025 por este jornal. Desta vez, contudo, o tribunal optou por uma medida preventiva. Por se tratar de decisão cautelar, ela pode ser revista, caso a entidade consiga explicar as lacunas apontadas. O IGS afirma que apresentará os esclarecimentos.O orçamento da Prefeitura para 2026 — ano eleitoral — destina recursos para 19 organizações sem fins lucrativos. Cabe ao órgão de controle assumir uma postura ativa, capaz de impedir desvios, evitar favorecimentos indevidos e garantir transparência, eficiência e finalidade pública na aplicação de recursos.