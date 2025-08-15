A cobrança da taxa de lixo entrou no segundo mês em Goiânia. Até agora, a Prefeitura não conseguiu facilitar a vida do contribuinte que tem direito à isenção, mas continua pagando o valor de R$ 21,50 por mês.Mais de 89 mil imóveis, com valor venal de até R$ 173,8 mil, são enquadrados no IPTU Social e, portanto, também estão isentos da Taxa de Limpeza Urbana (TLU), conforme a lei que instituiu o tributo.Contudo, os proprietários tiveram um prazo para solicitar a exclusão. Passado esse período, 24,5 mil contribuintes não fizeram a solicitação e, por isso, continuam pagando.Para regularizar a situação, o cidadão precisa procurar uma unidade do Atende Fácil. Nem sempre isso é possível, por diversos motivos, como desconhecimento, falta de tempo ou dificuldade de locomoção.A Secretaria da Fazenda afirma que, uma vez iniciado o procedimento, a orientação é para que o trâmite interno seja ágil. No entanto, se houvesse real interesse em auxiliar o cidadão, o Paço poderia ter providenciado a exclusão automática — ou melhor, nem deveria ter enviado a cobrança.Por mês, o tributo indevido gera uma arrecadação de R$ 532 mil. Assim, a burocracia prejudica o cidadão e ainda reforça o caixa da Prefeitura.