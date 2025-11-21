Goiânia sedia dois importantes eventos sobre tecnologia e inovação. A Campus Party Goiás e a Cúpula Internacional de Ética e Inteligência Artificial — Etos I.A. reúnem palestras, workshops, startups e pensadores em um mesmo espaço, criando um ambiente estimulante para a criatividade, o desenvolvimento e a projeção do futuro.Ao promover dois encontros desse porte, Goiás pavimenta mais um caminho para se tornar protagonista na área. A Campus Party é realizada em mais de 70 países. Em Goiânia, teve sua primeira edição em 2019 e, desde então, se consolidou e cresceu.A Etos I.A., por sua vez, é uma iniciativa inédita. Ao reunir intelectuais como Luc Ferry e Clóvis de Barros Filho, propõe-se a aprofundar a reflexão sobre o impacto da tecnologia na humanidade, para além dos aspectos meramente instrumentais e econômicos.Goiás foi pioneiro na implantação, pela Universidade Federal de Goiás (UFG), do primeiro curso sobre inteligência artificial em uma universidade pública brasileira. Mais recentemente, instituiu um marco legal próprio para fomentar a inovação.São passos decisivos que podem colocar o estado como um importante ator na economia do conhecimento.