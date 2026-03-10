A confiabilidade na oferta de energia elétrica tem sido um obstáculo para o setor produtivo e uma fonte de transtornos para o consumidor comum em Goiás nos últimos 25 anos. No triênio de 2013 a 2015, o estado enfrentou o pior período de interrupções, com média superior a 40 horas anuais sem fornecimento. Na época, o serviço ainda era totalmente estatal. Vítima de sucessivas gestões erráticas, a Celg chegava a interromper o fornecimento até 25 vezes por ano. Regiões como o norte e o nordeste goiano viviam na penúria. A saída encontrada foi a privatização. No caso da distribuição, ela se concretizou em 2018, quando a Enel Brasil S.A. assumiu o serviço. A promessa de melhoria, porém, transformou-se em frustração, a ponto de a concessão ser transferida para a Equatorial. Três anos depois, os indicadores começam a apresentar sinais de evolução, como mostra reportagem desta edição. O número de horas sem energia e a frequência das quedas em 2025 foram os menores da série histórica da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O cenário é mais favorável do que o de três anos atrás, mas ainda é necessário avançar e estender os progressos obtidos na distribuição também ao sistema de transmissão — um importante gargalo do setor no estado.