O céu cinzento, a fumaça e o horizonte alaranjado no fim do dia comprovam que Goiás entrou na temporada de queimadas. Esse cenário é provocado pelo chamado “fator 30/30/30”, que corresponde à ocorrência simultânea de temperatura acima de 30°C, umidade relativa do ar abaixo de 30% e ventos com velocidade superior a 30 km/h. Essa combinação de fatores tem coberto o estado nas últimas semanas. Por isso, houve um aumento significativo no número de incêndios em agosto. Só na sexta-feira passada (22), o Corpo de Bombeiros atendeu a 135 ocorrências. Entre 1º e 25 de agosto, foram registradas 824 notificações de queimadas em áreas florestais, incluindo propriedades particulares, unidades de conservação ambiental e faixas ao longo das rodovias. Isso representa uma média de 31 por dia. As condições climáticas e a oferta abundante de material combustível agravam o problema. No entanto, a ação humana está por trás de grande parte desses incêndios. Por isso, a mudança de comportamento da população é fundamental no combate ao fogo, que causa prejuízos ambientais e econômicos, além de representar um risco à saúde coletiva, devido à piora na qualidade do ar.