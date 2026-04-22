Reportagem publicada na edição desta terça-feira (21) revela um negócio bilionário envolvendo minerais críticos existentes em Goiás. A empresa norte-americana USA Rare Earth anunciou a compra da mineradora Serra Verde, localizada em Minaçu, a única de terras raras em operação no Brasil. A compra, avaliada em R$ 13,8 bilhões, acontece em meio à disputa pelo setor entre China e Estados Unidos.\nO produto obtido da extração dos elementos químicos permite uma posição privilegiada na transição energética, por terem papel importante em energia renovável, além de imãs para veículos elétricos e sistemas de defesa. Goiás, portanto, se destaca no cenário internacional. O tema, inclusive, entrou para a campanha do pré-candidato Ronaldo Caiado à Presidência da República.\nO goiano disparou críticas contra o governo Lula, pela demora na aprovação de um marco legal, que poderia beneficiar o Brasil. O assunto merece atenção e prioridade, considerando a importância para o País e a relevância do conjunto de elementos em um momento de evidentes e aceleradas mudanças climáticas. O governo federal não pode ser lento diante de tão importantes recursos, que vêm atraindo a atenção do mundo.