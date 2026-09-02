A exploração de terras raras deve estar entre as prioridades dos candidatos ao governo de Goiás. O estado abriga a única operação de grande escala desses minerais no país, em Minaçu, no norte goiano. Mundo Novo, Nova Roma e Catalão desenvolvem projetos. Há, ainda, 503 alvarás de pesquisas registradas na Agência Nacional de Mineração.Os elementos químicos que compõem esse grupo são considerados fundamentais para a transição energética e têm ampla aplicação na indústria de ponta, das mais recentes inovações tecnológicas às aplicações militares.Eles também desempenham papel estratégico na geopolítica contemporânea. Atualmente, a China domina a produção mundial, enquanto o Brasil detém a segunda maior reserva identificada.Nos planos de governo dos seis candidatos que disputam o Palácio das Esmeraldas, há consenso de que Goiás pode dar um salto em desenvolvimento ao deixar de ser apenas fornecedor de matéria-prima e passar a construir conhecimento e agregar valor a ela localmente.Trata-se de uma ambição grandiosa, mas legítima, já que Goiás tem potencial para se tornar um dos principais protagonistas globais desse mercado.