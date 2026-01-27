A titulação das terras quilombolas em Goiás finalmente ganhou fôlego a partir de uma parceria entre o Poder Judiciário, a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape) e a Universidade Federal de Goiás (UFG).A cooperação tem como objetivo o georreferenciamento de áreas do Quilombo Kalunga, que ocupa 262 mil hectares em Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, no nordeste goiano. Atualmente, apenas 34 mil hectares estão regularizados; do restante, 84 mil correspondem a terras devolutas pertencentes ao governo estadual.O georreferenciamento é uma etapa fundamental para a regularização da posse, conforme determinação da Justiça Federal. Essa fase deve durar cerca de nove meses, e a titulação completa precisa estar concluída até fevereiro de 2028.O território Kalunga é considerado o maior do País em extensão. Vivem ali cerca de 4 mil pessoas. A regularização não apenas garante segurança jurídica à posse da terra, como também fortalece a comunidade, amplia o acesso a políticas públicas, reduz a vulnerabilidade social e contribui para a preservação ambiental em um dos últimos remanescentes do Cerrado.