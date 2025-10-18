A descoberta de um tesouro geológico em Goiás despertou a curiosidade de pessoas comuns e o interesse de pesquisadores do Brasil e de outros países desde que foi revelada pelo jornal Folha de S. Paulo, no início de outubro. As chamadas chaminés de fada são inéditas no País e têm exemplares em poucos locais do planeta. A concentração mais conhecida do mundo fica na Capadócia, polo turístico da Turquia. As formações são fruto de um trabalho delicado e demorado da erosão, causada principalmente pela água. No caso de Goiás, elas foram esculpidas por um rio hoje quase inexistente, o que acrescenta encanto e importância científica. Há potencial turístico para a região, por meio de grupos reduzidos e guias especializados, mas ainda existe dúvida sobre como preservar as torres de pedra. Uma das hipóteses é torná-las um monumento natural — título concedido a apenas cinco locais no País. A reportagem de O Popular esteve no local e observou outra característica marcante: a fragilidade dessas torres. Por isso, os pesquisadores envolvidos — com destaque para cientistas da Universidade Federal de Goiás (UFG) — pedem cautela com a descoberta. Tal beleza é para ser contemplada, mas, acima de tudo, merece ser protegida.