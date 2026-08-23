A conclusão da programação de semáforos para os ônibus do Eixo Anhanguera, chamada de metronização, é uma etapa que deve ser comemorada.\nCom a redução de paradas, os veículos do transporte coletivo ganharão mais agilidade, diminuindo o tempo de viagens e melhorando a qualidade dos deslocamentos.\nA implantação do sistema nos 14 quilômetros do BRT Leste-Oeste deve fazer com que os ônibus parem apenas sete vezes durante o trajeto, e não mais 30, como ocorria antes.\nO prefeito Sandro Mabel anunciou que pretende ampliar a medida, aplicando-a também no BRT Norte-Sul, no trecho entre a Praça Cívica e o Rocanto do Bosque.\nA providência certamente funcionará como um estímulo para os passageiros, que poderão desfrutar de viagens mais confortáveis na ida e volta para o trabalho.\nO uso da inteligência para sincronização de semáforos deve ser replicado nas principais vias da capital, atendendo tanto o transporte coletivo quanto o individual, o que contribuiria para um trânsito mais humano e funcional.