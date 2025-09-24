Bastou a primeira chuva mais intensa da temporada para evidenciar que Goiânia continua despreparada para lidar com os problemas decorrentes. Na tarde desta terça-feira (23), um temporal alagou vias importantes da cidade, inclusive em pontos onde esse tipo de evento é recorrente.No início da noite, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte de uma mulher. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram carros submersos nos setores Sul, Oeste e Campinas; árvores caídas sobre veículos na Vila Nova; lojas invadidas pela enxurrada em Campinas. A Marginal Botafogo foi interditada e também houve registro de semáforos inoperantes. Além dos conhecidos problemas de drenagem, chama atenção o alerta da Defesa Civil emitido às 11h45, que indicava risco de chuva intensa, mas “com baixo risco de alagamentos”. Já no início da noite, o alerta mudou para possibilidade de “inundações bruscas” dos córregos da cidade. Ainda na gestão de Rogério Cruz, a Prefeitura anunciou uma série de obras de drenagem. Contudo, boa parte delas ainda não saiu do papel. Enquanto essas intervenções não forem tratadas como prioridade, cenas como as desta terça-feira continuarão sendo rotina a cada período chuvoso.