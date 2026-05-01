Há mais de um ano, o Parque Mutirama foi fechado para reformas. Equipamento de lazer único em Goiânia, com poucos similares no País, na época ele contava com apenas cinco das 26 atrações em operação, tornando-se uma pálida sombra do que fora no passado. O encerramento das atividades ocorreu depois de um longo período de funcionamento precário. Por falta de pagamento, funcionários da empresa terceirizada responsável pela manutenção do parque paralisaram os serviços, levando a Prefeitura a optar pelo fechamento do espaço e deixando milhares de crianças sem opção de entretenimento. Ciente da importância do Mutirama, a Associação Empresarial da Rua 44 (Aer44), que reúne diversos lojistas da região, contratou uma empresa para recuperar os brinquedos do parque. Ainda assim, até poucas semanas atrás, como mostrou reportagem do O POPULAR, não havia laudo de segurança que autorizasse a liberação das atrações. Em vez de tratar o tema com a transparência necessária, a Prefeitura limita-se a informar que haverá um período de testes antes da reabertura, sem dizer quando nem como. Enquanto o Paço não dá um horizonte, Goiânia segue privada de um de seus principais marcos históricos.