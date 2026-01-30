Com a intensificação do período chuvoso, um velho inimigo volta a preocupar as autoridades de saúde em Goiás: o Aedes aegypti, mosquito transmissor do vírus da dengue.Na primeira semana epidemiológica do ano, que compreende o período de 4 a 10 de janeiro, houve aumento de 17% nas notificações, em comparação com o ano passado.Atualmente, 117 municípios registram entre 50 e 300 casos por 100 mil habitantes, uma incidência que demanda alerta. Alguns, no entanto, vivem situação mais crítica.Caldas Novas, na região sudeste, decretou estado de calamidade. Os dados mais recentes contabilizam 230 notificações e 9 confirmações de dengue. Há ainda 368 casos notificados de chikungunya, com 40 confirmações. Grave, a doença é transmitida pelo mesmo vetor.O acesso à vacina ainda é restrito. Por enquanto, o Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe apenas de um imunizante, indicado exclusivamente para adolescentes.Uma vacina desenvolvida pelo Butantan está em fase final antes de chegar à rede pública. Enquanto isso, permanece o surrado — e frequentemente negligenciado — apelo: cada cidadão deve fazer sua parte para eliminar os focos do Aedes aegypti.