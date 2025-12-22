Um antigo imbróglio no Centro de Goiânia caminha para um desfecho, que parecer ser feliz. A Prefeitura obteve na Justiça a posse da sede do Jóquei Clube e pode dar nova vida ao espaço que já foi considerado um dos mais nobres da capital. Embora ainda haja batalha jurídica em andamento para definir o valor da indenização em vistas às dívidas tributárias, a situação está mais clara, com os próprios joqueanos conformados com a saída encontrada, uma vez que o clube já não se sustentava há tempos, estando abandonado não é de hoje. A Justiça estipulou que o Paço deve depositar R$ 55,4 milhões em 30 dias, ao passo que o passivo, sobretudo de IPTU, soma cerca de R$ 50,6 milhões. Resta agora definir o que será construído em tão valorizada área. A diretoria do clube espera um aceno de Sandro Mabel para manter viva sua história, com pelo menos um memorial para valorizar seu legado. O prefeito já propôs a implantação de espaço voltado à prática de jogos de videogames, algo como uma unidade gamer, além de um hub de inovação. A parte do estacionamento seria cedida ao governo, que negocia a compra do prédio da Caixa, que fica ao lado. Tão valorizada área oferece uma gama enorme de possibilidades de utilização. É preciso aproveitar a oportunidade e voltar a fazer do local um espaço de orgulho para o goianiense.