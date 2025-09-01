Na última quinta-feira (28), a operação Carbono Oculto desmascarou um gigantesco esquema do crime organizado, com ramificações em Goiás. A investigação, conduzida pela Receita Federal e pela Polícia Federal, desmontou uma rede que atua em toda a cadeia dos combustíveis — da produção à venda no varejo — e também no coração financeiro do País.\nNa superedição de fim de semana, O POPULAR trouxe mais detalhes sobre como o grupo atua em Goiás. Pelo menos 28 postos de combustíveis, dez empresas — entre distribuidoras e transportadoras — e três usinas espalhadas pelo território goiano são suspeita integrarem o braço empresarial do Primeiro Comando da Capital (PCC).\nTambém no fim de semana, veio à tona a informação de que foi em Goiás que a mesma facção preparou parte da logística de um plano para matar o promotor Amauri Silveira Filho, de São Paulo, um dos responsáveis por investigar o grupo.