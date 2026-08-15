Após praticamente dois meses sem chuva, a vazão do Rio Meia Ponte chegou ao nível crítico 1, em Goiânia. O indicador tem uma escala de seis níveis de segurança, e a situação atual é a primeira entre as mais graves. Faz parte do ciclo natural que o manancial atinja patamares preocupantes neste período do ano, sempre marcado pela estiagem no estado. Contudo, chama a atenção o fato de, neste ano, o nível crítico ter sido alcançado em um cenário que aponta para uma seca severa em razão do El Niño, que deve ser mais intenso, conforme as previsões.\nA partir de agora, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, após aprovação dos órgãos de controle, aciona mecanismos para reduzir a captação no manancial, de forma a assegurar que o abastecimento não seja comprometido. Por enquanto, segundo a Saneago, não há risco iminente de desabastecimento.