A revista Nature Medicine, especializada em artigos científicos, publicou uma excelente notícia para a saúde pública na quarta-feira (4). O estudo, produzido por pesquisadores do Instituto Butantan e da Fiocruz de Recife, comprova que a vacina contra a dengue desenvolvida pela instituição paulista mantém sua eficácia mesmo cinco anos após a aplicação.O imunizante preservou eficácia de 80% contra casos graves da doença e de 65% contra casos de qualquer um dos quatro sorotipos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera eficácia de 50% suficiente para recomendar a aprovação de uma vacina.O composto foi aprovado pela Anvisa em novembro de 2025, e o Butantan enviou 1,3 milhão de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Alguns estados iniciaram a aplicação em profissionais de saúde.O imunizante pode ser um marco no combate à doença. Até agora, são 97 mil casos, 13 mortes confirmadas e 116 suspeitas no ano. Em Goiás, há mais de 28 mil notificações, duas mortes confirmadas e 28 em investigação.Nesse contexto, espera-se que a produção seja ampliada, para que chegue o mais rapidamente possível a todos os municípios brasileiros.