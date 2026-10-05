A tranquilidade com que transcorreu a votação de 1º turno na eleição de 2026 no Brasil foi mais uma prova da maturidade democrática do País. As poucas intercorrências não ofuscaram a festa da cidadania que envolveu mais de 150 milhões de pessoas aptas a votar. O dia foi decisivo para definir o futuro da população, que teve a chance de escolher candidatos à presidência, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.\nCabe agora a esses mesmos eleitores, que já obtiveram os resultados na primeira etapa, fiscalizar rigorosamente os políticos que foram alçados ao poder por suas mãos. Antes de tudo, é indispensável que os eleitos sejam cobrados por uma posição permanentemente vigilante dos princípios democráticos, que permitirão manter o direito ao voto, à liberdade de expressão, à imprensa livre, à soberania popular, entre outros pilares fundamentais para um Estado Democrático de Direito.