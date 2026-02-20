O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu, no intervalo de cinco dias, duas determinações para tentar conter a enxurrada de benefícios que turbinam os vencimentos no serviço público — os chamados penduricalhos.\nNa primeira decisão, da semana passada, o ministro determinou que os Três Poderes, em todos os níveis da Federação, publiquem a lista detalhada de todos os valores que ultrapassam o teto salarial, hoje em R$ 46 mil, com a indicação da base legal de cada um. Nesta quinta-feira (19), Dino proibiu a criação de novas leis que instituam benefícios capazes de furar o limite constitucional.\nO POPULAR tem mostrado, em série de reportagens, que são numerosos os casos em que servidores públicos recebem acima do teto em Goiás. O Ministério Público Estadual, por exemplo, realizou 463 pagamentos superiores a R$ 100 mil em 2025. No Tribunal de Justiça, 468 contracheques extrapolaram esse valor também no ano passado.