Um dos desafios para a preservação das matas nativas em estados fortemente marcados pela agropecuária é torná-las tão atrativas financeiramente quanto a produção. Uma iniciativa tenta mudar esse quadro em Goiás.O programa Cerrado em Pé, do governo estadual, existe há pouco mais de um ano. Nesse período, alcançou mais de 420 propriedades, como mostra reportagem publicada nesta edição.Os donos desses imóveis são recompensados quando mantêm a vegetação além da área de preservação obrigatória — no caso de Goiás, 20% do total. O incentivo é maior quando o proprietário se compromete a recuperar nascentes ou áreas verdes degradadas.Desde que o programa foi criado, já foram repassados R$ 8,2 milhões — recursos que ajudaram a manter 15 mil hectares de matas do Cerrado. É o equivalente a 7,5 vezes o tamanho do Parque Altamiro Moura Pacheco, localizado na região metropolitana de Goiânia.Pode parecer pouco diante da imensidão de terras desmatadas em Goiás, mas é um programa com grande potencial de expansão. Iniciativas desse tipo colaboram para convencer os proprietários de que pode, sim, valer a pena manter a vegetação intacta.