Desde a atualização da frota da Assembleia Legislativa de Goiás, veículos que servem aos deputados estaduais passaram a contar com equipamentos que garantem preferência no trânsito.O POPULAR divulgou, em primeira mão, que caminhonetes adquiridas entre 2023 e 2025 foram dotadas de giroflex e iluminação intermitente. O problema é que tais dispositivos são de uso restrito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Apenas veículos de socorro de incêndio, salvamento e resgate, ambulâncias, órgãos de trânsito e de segurança pública podem utilizá-los. No âmbito da Assembleia Legislativa, a exceção é a Polícia Legislativa, que pode atuar em casos de emergência e salvamento. Não foi, porém, essa a situação revelada pela reportagem.O Detran-GO confirmou que recebeu pedido de excepcionalidade para que os veículos do Poder Legislativo pudessem instalar os acessórios. A solicitação, segundo o órgão, foi negada — e nem poderia ser diferente, de acordo com a legislação.Ao equipar as SUVs com tais dispositivos, a Alego dá um mau exemplo — o desrespeito ao CTB — e reforça, mais uma vez, o distanciamento entre os parlamentares e os cidadãos que eles representam.