O prefeito Sandro Mabel divulgou neste domingo (28) um vídeo em que conclama a população a se manifestar sobre o destino das obras inacabadas do viaduto da Avenida Castelo Branco. Segundo ele, há suspeitas de que a estrutura foi mal construída e, por isso, pode estar condenada. Na gravação, Mabel chama a obra de “porcaria” e diz que um “novo laudo” será feito para confirmar ou descartar sua viabilidade. Uma alternativa, conforme o prefeito, seria abertura de vias laterais para melhorar a mobilidade, enquanto não se define o que será feito com o complexo viário.\nAs informações divulgadas pelo gestor municipal são de extrema gravidade. A possibilidade de que a estrutura não seja aproveitada, por eventuais problemas na execução, revela novos indícios de desperdício do dinheiro público e falta de planejamento. Iniciado em 2013, na gestão de Rogério Cruz, com orçamento inicial de R$ 14 milhões, o projeto está paralisado há dois anos, e sua retomada faria com o que o custo superasse R$ 16,4 milhões.