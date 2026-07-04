Entre os jogos da Copa do Mundo, as polêmicas na política e decisões controversas na gestão pública, ganhou destaque no noticiário o desabafo da enfermeira Raquel Maria Oliveira, viúva do policial militar Danilo Lopes Negrão — vítima, segundo o relato, da compulsão por apostas on-line.De acordo com a esposa, o tenente desenvolveu depressão severa após acumular dívidas de quase R$ 1 milhão. Infelizmente, o caso não é isolado. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas estima que 40 milhões de brasileiros fizeram apostas no ano passado.Não há dados específicos para Goiás. Ainda assim, não há razões para acreditar que a realidade seja diferente por aqui. O varejo goiano trata o fenômeno como uma crise urgente, como mostra reportagem publicada nesta edição. Segundo o Sindilojas, os sintomas do vício incluem lojas vazias e estoques parados, em virtude do comprometimento dos orçamentos familiares com o jogos.O caminho para as bets foi aberto pela Lei 13.756, sancionada em 2018 pelo então presidente Michel Temer. Hoje, elas são uma ameaça à economia popular e à saúde pública — e, muitas vezes, caso de polícia. Para alcançar essa dimensão, contaram com o beneplácito do governo federal e do Congresso Nacional.