O burburinho na Rua 8 traz esperança de que a revitalização do Centro de Goiânia possa se tornar realidade. Bares, cinema, feiras e apresentações artísticas têm levado vida a um local que enfrentava anos de decadência — especialmente entre as ruas 3 e 4, incluindo o calçadão da Rua do Lazer.A ocupação começou de forma espontânea, impulsionada por empresários e agitadores culturais que apostaram na região sem qualquer incentivo do poder público. Aos poucos, a presença de pessoas aumentou, e desde o dia 15 a Prefeitura passou a interditar o tráfego de veículos nas noites de sexta-feira e sábado, além de todos os domingos e feriados — medida adotada com base em lei aprovada pela Câmara Municipal, de iniciativa da vereadora Aava Santiago (PSDB).É evidente que não se pode parar por aí. Durante anos, sucessivas gestões municipais apresentaram projetos que não se concretizaram, e o renascimento do Centro tem ocorrido graças à iniciativa dos empreendedores.O prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou projetos ambiciosos, como a requalificação do Jóquei Clube. Enquanto essas propostas não avançam, o apoio às iniciativas que partem da sociedade já ajuda.