A cidade de Itumbiara está em choque com a sucessão de crimes contra mulheres registrados em menos de um mês. Foram três casos bárbaros, envolvendo dois feminicídios seguidos de suicídio, e outro classificado como violência vicária, em que um pai matou os dois filhos e depois tirou a própria vida. Todos eles tiveram como pano de fundo o sentimento de posse pela mulher. Todos eles deixaram órfãos ou famílias devastadas com a barbárie que pode ser evitada.\nO município chegou a viver três anos sem registro de feminicídios, o que parecia resultado da rede de proteção, que inclui delegacia e abrigos para acolher as vítimas. Embora de grande relevância, ela não foi suficiente para impedir as tragédias das últimas semanas. Isso mostra que o problema tem raízes profundas, que precisam ser combatidas sistematicamente, por meio de estrutura de apoio, mas também de educação e mudança de cultura.