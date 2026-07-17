-POP_PMCATALAO_16072026 (1.3433777)\nSão repugnantes as cenas reveladas nesta quinta-feira (16) de um policial militar agredindo fisicamente um adolescente em Catalão. No momento mais crítico, o PM saca a arma e ameaça o jovem de morte.\nO caso se torna ainda mais grave pelo fato de o rapaz, de 16 anos, estar em seu local de trabalho — uma loja de autopeças onde atua como jovem aprendiz — quando foi abordado, por volta das 7h30. Em nenhum momento, o adolescente esboça reação.\nDe acordo com reportagem da TV Anhanguera, após as agressões o jovem permaneceu caído no chão da loja por cerca de uma hora. Ele só se levantou após a chegada de outro colega de trabalho.\n-web pm agride adolescente (1.3433798)\nDepois que a mãe registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e divulgou o caso nas redes sociais, o policial foi levado ao batalhão da corporação para prestar esclarecimentos e foi preso. Em nota, a PM informou que adotou as providências legais cabíveis.