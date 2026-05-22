O presidiário e ex-banqueiro Daniel Vorcaro erra feio ao jogar fora a chance de reduzir sua pena por temer mais o senador Ciro Nogueira e o ainda pré-candidato Flávio Bolsonaro do que a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República. Um erro de cálculo que pode lhe custar décadas atrás das grades e no fundo do precipício.\nVorcaro já deu tudo o que tinha que dar e já recebeu tudo o que tinha de receber de Ciro Nogueira e de Flávio Bolsonaro, que estão em viés de baixa, como se diz na economia, e bastante encrencados, do ponto de vista político e policial.\nCiro, que foi chamado de “coração” do governo pelo próprio então presidente Bolsonaro, tem chance zero de voltar à Chefia da Casa Civil ou aos palácios em qualquer situação, mas alta chance de se tornar inelegível e de ocupar, logo, logo, uma cela prontinha para ele pela PF.