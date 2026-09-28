Intervenção artística relembra os locais marcados pelo acidente com o césio-137 e chama atenção para o apagamento da memória da tragédia (Tarsilla Couto de Brito)\nA presidente do Centro de Assistência aos Radioacidentados com o Césio 137 Leide das Neves (Cara), Glauciene Umbelina de Freitas Esteves, revelou à esta colunista nesta segunda-feira (28) que a Secretaria Estadual de Saúde (SES), ao qual o Cara é vinculado, articula a implantação de um Memorial do Césio em Goiânia. Segundo ela, as conversas ocorrem com outras secretarias, com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), com a prefeitura de Goiânia, instituições científicas, universidades, artistas e com as vítimas do acidente.\nNeste domingo (27) fez 39 anos que Maria Gabriela Ferreira, acompanhada de dois funcionários do ferro-velho de seu marido, Devair Alves Ferreira, levou a cápsula violada com o material radioativo para a Vigilância Sanitária, por entender que a peça era a origem da doença que vitimou vários membros de sua família.