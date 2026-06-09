A família Bolsonaro ataca pesquisas e institutos desde as eleições de 2018 e 2022, quando também fez dura campanha contra as urnas eletrônicas e, por fim, negou os próprios resultados. Aliás, Jair Bolsonaro talvez seja o único vitorioso a acusar de fraude a eleição que ele próprio venceu. É inédito, incompreensível.De outro lado, o ministro Nunes Marques, bastante polêmico, foi indicado para o Supremo pelo então presidente Bolsonaro e é apontado como o mais bolsonarista da Corte, apesar de, nos seus votos e decisões, ir e vir de acordo com os ventos.Se for por aí, a suspensão da atual pesquisa é preocupante, até suspeita, principalmente porque ela confirmou a queda de seis pontos, de abril para maio, de Flávio Bolsonaro para o presidente Lula num eventual segundo turno. Uma velha implicância com pesquisas amplificada por um resultado negativo? Se a pesquisa é boa para o candidato, vale; se não, não vale?Há, porém, questionamentos não só na petição dos advogados do PL, partido de Flávio e na liminar de Nunes Marques, a ser submetida ao plenário do TSE ainda nesta terça-feira, como também na explicação técnica e na metodologia usada pela AtlasIntel na pesquisa em foco.Uma das perguntas da pesquisa foi se, “diante das informações divulgadas”, Flávio deveria manter a candidatura presidencial ou desistir e apoiar outro nome. À primeira vista, parece uma questão legítima, relevante, usada por outros institutos, mas o PL não acha.O partido acusa o instituto de usar nos formulários expressões como “escândalo” e “evidências de envolvimento direto” ao se referir ao áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao dono do Master, Daniel Vorcaro, para um filme sobre o pai. Para a defesa, isso influenciou as respostas dos entrevistados sobre intenção de voto, imagem e rejeição do senador.Segundo o AtlasIntel, o questionário principal da pesquisa foi concluído antes de, numa segunda etapa, sem possibilidade de alterações nas respostas já formalizadas, os entrevistados serem redirecionados para “uma página completamente separada do questionário”, com o áudio de Flávio com Vorcaro, para suas reações serem registradas.Em resumo, o PL acusa a pesquisa de associar Flávio ao escândalo Master, Nunes Marques entende que há “suspeitas de indução ao eleitor” e a AtlasIntel nega “contaminação metodológica”, argumentando, por exemplo, que captou a mesma tendência de queda de Flávio que as demais pesquisas. Logo, dentro da realidade.Difícil apoiar incisivamente uma das três posições, sem o bom e saudável debate entre os ministros do TSE e os entendidos na área, mas uma coisa é certa: essa guerra de versões e troca de acusações vai ser, ou já é, o forte da campanha. Nem as pesquisas e a mídia passam ou passarão incólumes, com as redes sociais armadas de robôs e fake news até os dentes.