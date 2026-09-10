Depois de sinalizar que não voltaria a Goiás no primeiro turno, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) foi convencido a mudar de ideia. Aliados acreditam que a participação do presidenciável pode aquecer a campanha do governador Daniel Vilela (MDB), considerada morna até aqui.\nEste é um dos temas desta edição do Giro 360, o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia. A escalação é a tradicional: o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias do jornal, Júlio Lacerda; e o repórter de política Rubens Salomão.\nNo segundo bloco, o trio explica o que tem levado muitos candidatos a deputado federal a desistirem da disputa.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro341 (1.3454718)