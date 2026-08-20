A busca pelo voto começou oficialmente no último domingo (16), e o Giro 360 analisa os primeiros passos dos candidatos ao governo de Goiás mais bem posicionados nas pesquisas.\nO governador Daniel Vilela (MDB), o ex-deputado Luís César Bueno (PT), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais (PL) já entraram em campo, mas, até agora, sem grandes movimentações.\nO Giro 360 é o podcast de política de O POPULAR, em parceria com a rádio CBN Goiânia. Participam desta edição o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, o subeditor de Notícias, Júlio Lacerda, e o repórter Rubens Salomão.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro338 (1.3447041)