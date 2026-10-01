O último debate entre os candidatos ao governo de Goiás voltou a ser marcado pelo protagonismo de temas nacionais. Lula e Flávio Bolsonaro rondaram, o tempo todo, o embate entre Daniel Vilela (MDB), Marconi Perillo (PSDB), Wilder Morais (PL) e Luis Cesar Bueno (PT).\nOs quatro candidatos também apresentaram propostas para áreas como saúde, inovação, segurança pública e para os impactos da reforma tributária em Goiás.\nNeste episódio, o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias de O POPULAR, Júlio Lacerda; e o repórter de Política Rubens Salomão analisam o encontro promovido pela TV Anhanguera.\nO Giro 360 é o podcast de política de O POPULAR, em parceria com a CBN Goiânia.\nPara ouvir, é só dar o play.\n-giro344 (1.3462863)